Hill: из-за Запада Киев окажется в невыгодном положении после прекращения огня

Конфликт на Украине мог давно завершиться, однако Запад продолжает способствовать его продолжению, в связи с чем Киев может оказаться в невыгодном положении после прекращения огня. Об этом заявил бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон в материале для Hill.

«Будет прекращение огня. Всегда было прекращение огня. Только теперь Украина окажется в гораздо худшем положении, потому что она потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня», — заметил экс-представитель Пентагона.

По его словам, на самом деле главы западных стран не сильно беспокоятся о жизнях мирного населения Украины. Маккиннон заметил, что это уже привело к тысячам потерь среди граждан страны, которые были использованы «в качестве дешевых, одноразовых пешек».

Ранее на Западе увидели изменения в риторике украинского президента Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах в США. В издании The New York Times предположили, что глава Украины сделает все, чтобы заполучить поддержку недавно избранного главы Белого дома в будущем.