Опубликованы записи переговоров с экипажами потерпевших бедствие у берегов Керчи танкеров

«Известия» опубликовали записи переговоров с экипажами танкеров «Волгонефть»

Опубликованы записи переговоров экипажей нефтеналивных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива. Они появились в Telegram-канале «Известий».

На записи слышно, как моряков просят подготовиться к эвакуации. На это член экипажа сообщает, что люди уже находятся в спасательных жилетах, однако возможности спустить водоводы нет.

«[Спасательный буксир] "Меркурий" уже подходит к 212-му», — говорит сотрудник Центра Службы управления движением судов Керченского пролива.

Ранее стало известно, что танкер «Волгонефть-212» подал первый сигнал бедствия около 9 утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239».