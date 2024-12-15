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17:59, 15 декабря 2024Россия

Опубликованы записи переговоров с экипажами потерпевших бедствие у берегов Керчи танкеров

«Известия» опубликовали записи переговоров с экипажами танкеров «Волгонефть»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gargantiopa / Shutterstock / Fotodom

Опубликованы записи переговоров экипажей нефтеналивных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива. Они появились в Telegram-канале «Известий».

На записи слышно, как моряков просят подготовиться к эвакуации. На это член экипажа сообщает, что люди уже находятся в спасательных жилетах, однако возможности спустить водоводы нет.

«[Спасательный буксир] "Меркурий" уже подходит к 212-му», — говорит сотрудник Центра Службы управления движением судов Керченского пролива.

Ранее стало известно, что танкер «Волгонефть-212» подал первый сигнал бедствия около 9 утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239».

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