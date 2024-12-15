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16:13, 15 декабря 2024Мир

Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке провокации

Пушков заявил о подготовке Зурабишвили громкой политической провокации
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Сенатор Алексей Пушков обвинил президента Саломе Зурабишвили в подготовке громкой политической провокации в Грузии. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, избранному грузинскому президенту Михаилу Кавелашвили, за которого проголосовали 224 члена избирательной коллегии из 300, противостоит «цепляющаяся за власть француженка» Саломе Зурабишвили. Сенатор заметил, что Зурабишвили не хочет признавать победу оппонента, потому что «не хочет оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории».

Алексей Пушков заявил, что Зурабишвили надеется, что попытки властей снять ее с поста дадут новый импульс протестам оппозиции. «По сути, она готовит громкую политическую провокацию», — подчеркнул он.

Пушков напомнил, что полномочия пятого президента Грузии закончатся 29 декабря. Однако он полагает, что Саломе Зурабишвили будет держаться за власть, хоть и понимает, что власти страны не допустят двоевластия.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал генсека НАТО Марка Рютте пропагандистом, так как тот пытается привить европейцам «военное мышление». По мнению Пушкова, цель Рютте — усиление альянса.

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