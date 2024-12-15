Пушков: генсек НАТО Рютте является пропагандистом

Генсек НАТО Марк Рютте является пропагандистом, который пытается привить европейцам «военное мышление», считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Генсек НАТО — это главным образом пропагандист, который изрекает банальности насчет защиты "свободы", равно как и прочую чушь насчет того, что Россия якобы несет угрозу для "свободы Европы"», — говорится в публикации. По мнению Пушкова, Рютте делает это для усиления финансирование альянса, чтобы европейский и американский военно-промышленный комплекс получили «свою долю».

Ранее Рютте впервые призвал направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия. Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что военные расходы стран НАТО должны превысить 3 процента ВВП. Он объяснил это тем, что «свобода не дается даром».