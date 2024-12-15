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12:16, 15 декабря 2024Россия

Российские военные освободили Веселый Гай в ДНР

Минобороны России заявило об освобождении Веселого Гая и Пушкино в ДНР
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны, подробный комментарий ведомство привело в Telegram-канале.

Кроме того, российским войскам удалось нанести поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах Северска, Звановки, Дачного и Курахово в ДНР.

Украинская сторона потеряла до 400 бойцов, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровую американскую гаубицу М777, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое британское орудие L119.

До этого в Минобороны отчитались о сдаче в плен почти 100 украинских военных в зоне спецоперации.

В ведомстве пояснили, что оружие сложили 87 украинских военных. Другие подробности не приводились.

ЖЗЛ
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