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04:04, 15 декабря 2024Мир

В США беспилотники нарушили работу аэропорта

В штате Нью-Йорк беспилотники нарушили работу аэропорта Стюарт
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Беспилотники нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, сообщила губернатор Кэти Хокул. Об этом сообщает ТАСС.

Она уточнила, что примерно на час были закрыты взлетно-посадочные полосы аэропорта. «Это зашло слишком далеко», — подчеркнула глава штата.

Ранее FT сообщила, что неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США. По данным издания, начиная с ноября власти Нью-Джерси завалены сообщениями о дронах, которые появляются ночью. Как указали журналисты, иногда они появляются «группами и без какой-либо видимой цели».

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