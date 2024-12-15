В Турции усомнились в выводе российских войск из Сирии

Глава МО Турции Гюлер заявил об отсутствии признаков вывода войск РФ из Сирии

Глава Министерства обороны (МО) Турции Яшар Гюлер заявил об отсутствии признаков вывода российских войск из Сирии. Его комментарий приводит газета Star.

Свое сомнение он подкрепил тем, что войска РФ могут только забрать некоторые боевые корабли для замены.

Гюлер допустил, что российская сторона будет делать все возможное, чтобы остаться в Сирии. «Они ведут переговоры с новой администрацией по этому вопросу», — отметил турецкий министр.

По его информации, Анкара выразила готовность оказать поддержку России в вопросе дислокации войск в Сирии.

Ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин не подтвердил информацию о предоставлении бывшему президенту Сирии Башару Асаду государственной охраны.

8 декабря Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента.