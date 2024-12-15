Тонущий в Керченском проливе после удара волны танкер показали на видео

Опубликовано видео с затонувшим в Керченском проливе танкером

Тонущий в Керченском проливе после удара волны танкер показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Mash.

На кадрах снятых с борта подошедшего на выручку судна видна одна из частей перевозившего мазут танкера, торчащая из воды.

15 декабря два танкера пострадали в результате шторма в Керченском проливе. Сначала пострадало судно «Волгонефть-212», которое перевозило свыше четырех тонн мазута, спустя час — «Волгонефть-239». По предварительным данным, на борту каждого судна находятся по 13 человек экипажа.