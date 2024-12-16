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00:10, 16 декабря 2024Россия

16 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева
Ксения Басырова

Фото: Corey Agopian / Unsplash

16 декабря в мире отмечают День нейрофитнеса, День немоты и тишины, а также День покорения вершин. Православные верующие сегодня вспоминают святого Иоанна Молчальника и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 16 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День нейрофитнеса

Нейрофитнес — это комплекс упражнений для улучшения памяти, развития креативного мышления и других когнитивных навыков.

В 1970-х американский психолог Пол Деннисон создал первую гимнастику для мозга, которая помогала ему устранить дислексию. В итоге труд ученого стал основой для множества других программ и курсов по нейрофитнесу.

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

День мировой тишины и немоты

Испокон веков молчание было атрибутом аскетизма, помогающим человеку очистить разум от навязчивых мыслей и сконцентрировать внутренние силы. 16 декабря — неофициальный праздник молчания — призывает хотя бы на день ограничить словесный поток и начать слушать свой внутренний голос.

Праздники в разных странах

День примирения в ЮАР

16 декабря 1838 года буры — потомки голландцев, переселившихся в Южную Африку — разгромили войска коренных жителей в ходе «Великого похода». До 1994 года годовщину этого события белое меньшинство отмечало как символ покорения народов юга Африки. Однако после официальной ликвидации апартеида, вновь избранное правительство черного большинства переименовало праздник в «День примирения» — в знак мирного сосуществования в стране различных расовых, этнических и религиозных групп.

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 16 декабря

Какой церковный праздник сегодня

День памяти Иоанна Молчальника

Согласно преданию, преподобный Иоанн родился около 454 года в армянском городе Никополе. Уже в 28 лет его избрали епископом, однако с приходом к власти нового правителя в церковной среде начался разлад, и святой тайно оставил свой пост. Иоанн отправился в Иерусалим, где его приняли в Лавру преподобного Саввы. Там святой принял обет молчания, который хранил более 40 лет.

Через некоторое время Иоанн захотел уединения и удалился в пустыню. Более девяти лет он провел на безжизненной земле, питаясь травами, пока глава обители не уговорил его вернуться в Лавру. Так, более 66 лет провел Молчальник в монастыре, исцеляя людей молитвой и совершая чудеса. Святой отошел к Богу мирно, в возрасте 104 лет.

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 16 декабря

  • День памяти пророка Софонии;
  • День памяти преподобного Саввы, игумена Сторожевского;
  • День памяти преподобного Феодула Цареградского.

Приметы на 16 декабря

16 декабря в народном календаре — День Ивана Молчальника, или Безмолвника. На Руси в это время старались не шуметь: не петь, не кричать, не затевать конфликтов и поменьше разговаривать.

  • Если в этот день затеять ссору, конфликты в семье продлятся весь год;
  • Кошка свернулась клубочком и закрывает нос лапой — к морозу;
  • Падающие звезды предвещают метели.

Кто родился 16 декабря

Людвиг ван Бетховен (1770-1827)

Немецкий композитор, пианист и дирижер, последний представитель «Венской классической школы». С 27 лет Бетховен страдал прогрессирующей глухотой, но продолжал писать. За годы творчества композитор создал произведения во всех существовавших в его время жанрах, в значительной степени повлияв на симфоническую музыку XIX и XX веков.

Изображение: Globallookpress.com

Светлана Дружинина (89 лет)

Советская и российская актриса и режиссер широко известна как автор серии фильмов про Гардемаринов. Также Дружинина играла в кинокартинах «Дело было в Пенькове», «Девчата» и многих других. Также она была ведущей первых выпусков «КВН».

Кто еще родился 16 декабря

  • Тео Джеймс (40 лет) — английский актер;
  • Юрий Николаев (76 лет) — советский и российский телеведущий;
  • Василий Кандинский (1866-1944) — русский художник.
  • Джейн Остин (1775-1817) — английская писательница;
  • Анна Седокова (42 года) — украинская и российская певица;
  • Филип К. Дик (1928-1982) — американский писатель-фантаст.

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