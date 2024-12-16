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19:42, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Brand Analytics расширила тематические рейтинги авторов в соцсетях

Компания Brand Analytics расширила тематические рейтинги авторов в соцсетях
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Компания Brand Analytics запустила проект, в котором представлен рейтинг российских авторов в соцсетях по тематикам. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Тематические рейтинги авторов, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), помогают пользователям сети находить интересных блогеров, на которых они могут подписаться. Бренды и агентства, в свою очередь, благодаря рейтингу могут искать авторов для сотрудничества, а также изучать успешные контентные стратегии.

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В первой версии проекта для составления рейтинга использовалась метрика «Аудитория», которая отображала число читателей автора. Однако она не всегда показывала реальный интерес пользователей к автору. В новой версии ее заменили метрики «Индекс вовлеченности» и «Индекс просмотров», демонстрирующие более реальные данные.

«Индекс вовлеченности» представляет собой сумму всех возможных реакций пользователей на контент автора в определенный период и реальный интерес читателей к его контенту. «Индекс просмотров» показывает, сколько раз читатели ознакомились с контентом автора в определенный период.

К тематикам первой версии — «автомобили», «гаджеты и техника», «дети и воспитание», «еда», «здоровье и медицина», «кино», «книги», «красота», «культура и мероприятия», «музыка», «спорт и киберспорт» — были добавлены «бизнес и предпринимательство», «искусственный интеллект», «путешествия и туризм», «религия и духовность».

«Дополнительный набор тематик расширяет полезность проекта, так как охватывает ключевые сферы жизни общества — от бизнеса и передовых технологий в области ИИ до духовной жизни и отдыха граждан. С учетом разных площадок фактически это 20 новых рейтингов авторов», — отметили в пресс-релизе.

О запуске в России тематических рейтингов авторов в соцсетях сообщалось 6 декабря. В рейтинг Brand Analytics попадают авторы «ВКонтакте», YouTube, «Дзен», Telegram и TikTok, чья аудитория составляет не менее 10 тысяч читателей.

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