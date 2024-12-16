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14:15, 16 декабря 2024Бывший СССР

Бывший глава МИД Украины заявил о снижении поддержки Киева Лондоном

Кулеба: Лондон стал менее активно поддерживать Киев
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Лондон стал менее активно поддерживать Киев после назначения на должность премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете The Times.

По словам Кулебы, незадолго до отставки с поста министра иностранных дел Украины у него состоялся разговор с британскими властями. В его рамках стороны обсудили поставки ракет Storm Shadow.

«Может, дело было в том, что новое правительство было осторожным и не хотело спешить с решениями. (...) Когда не хочешь чего-либо делать, легко можно подготовить объяснительную записку на пять страниц, почему это невозможно», — рассказал Кулеба.

Ранее стало известно, что украинские власти рассматривали идею релокации в Лондон в 2022 году. Информацию об этом подтвердил экс-глава МИД республики Вадим Пристайко.

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