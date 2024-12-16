Бывший пожарный сжег два дома и склад ради борьбы со стрессом

Japan Today: в Японии пожарный устроил 10 поджогов ради борьбы со стрессом

В Японии задержали бывшего сотрудника пожарной охраны города Инасики, префектура Ибараки, который признался в 10 поджогах. Об этом сообщает Japan Today.

42-летнего Акиру Судзуки арестовали по подозрению в поджогах двух пустующих деревянных домов, склада и устройстве семи лесных пожаров в окрестностях города. Преступления были совершены в период с января 2023 года по август 2024-го.

На допросе Судзуки признался, что сам устроил эти поджоги. По его словам, он сделал это «ради борьбы со стрессом». Общая площадь подожженных им территорий составила 4,7 тысячи квадратных метров. Известно, что мужчина работал в пожарной охране Инасики с 2010 года.

Какое наказание может грозить бывшему пожарному, не сообщается.

В мае 2022 года сообщалось, что начальник пожарной части в японском городе Кадзуно устроил крупный пожар, пытаясь спугнуть ос. Он решил немедленно избавиться от насекомых, достал сигнальную шашку и поджег ее.

