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14:08, 16 декабря 2024Экономика

Российские разработчики софта попросили о помощи

АРПП попросила власти компенсировать строителям 50 % покупки российского софта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» попросила государство помочь с внедрением российского программного обеспечения (ПО) в проектно-строительную отрасль. Об этом со ссылкой на письмо министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину сообщает РБК.

Речь идет о так называемых BIM-системах (Building Information Modeling, технологии, помогающие проектировать, строить и управлять зданиями, создавать их цифровую модель), где доминируют западные компании, что несет определенные риски. В АРПП считают, что ситуация может привести к несанкционированному доступу к чувствительным данным.

Для решения проблемы ассоциация предлагает субсидировать половину затрат покупателей на приобретение российское софта из реестра Минцифры. Авторы обращения объяснили, что рентабельность строительного бизнеса уже невысока, а рекордные ставки по кредитам не позволяют им вкладываться в замену информационных продуктов.

Они указали, что аналогичные меры уже несколько лет действуют в машиностроении, теперь пришла пора регулировать внедрение отечественного ПО и помогать ему в строительстве.

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Между тем в Минстрое подчеркнули, что крупнейшие девелоперы страны уже работают на отечественном ПО, частично они разработали его сами. В Минстрансе утверждают, что на российский софт перешли 16 процентов специалистов строительной отрасли, а 19 процентов находятся в процессе перехода, а 56 процентов готовы к нему.

Однако ведущий инженер центра «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Баумана Вадим Истомин отметил, что отечественные решения в некоторых случаях обладают определенным функционалом, но пока еще выглядят слишком сырыми. По его оценке, в ближайшие 10-15 лет о полном переходе говорить нельзя.

Директор по стратегическому развитию и цифровизации ГК «Гранель» Семен Тимохин напомнил что российские BIM-системы заметно отстают по функционалу, с ними мало кто может работать, а значит, при их использовании проектирование и моделирование станет сильно дороже.

Ранее сообщалось, что только пять из 25 компаний с госучастием смогут к 1 января 2025 года отчитаться о выполнении требований по переходу на отечественные операционные системы (ОС) и программное обеспечение (ПО) в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ)

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