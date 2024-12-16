В России резко поднимут цену на водку

Минфин России распорядился поднять минимальную цену на водку до 349 рублей

С 1 января 2025 года минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет с 299 рублей до 349 рублей, то есть на 17 процентов. Соответствующий приказ Минфина России опубликован на официальном портале правовой информации.

Для коньяка МРЦ установлена на уровне 651 рубля, а для бренди и другого алкоголя из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов — на уровне 472 рублей. Во всех трех случаях стоимость растет на 17 процентов, что примерно в два раза выше ожидаемого уровня инфляции.

При оптовой закупке алкоголя у производителей водку можно будет купить по цене 287 рублей за бутылку, коньяк — за 500 рублей, а иные напитки — за 364 рубля. Если речь идет об оптовой закупке у организации, которая не является производителем, то планка установлена на уровен 299 рублей, 527 рублей и 383 рубля соответственно.

Ранее Росалкогольтабакконтроль (РАТК) подсчитал, что за первые 11 месяцев этого года розничные продажи алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросли на 0,2 процента, до 201,7 миллиона декалитров, что стало максимумом с 2017 года.

Ранее подобные подсчеты не проводились, а результат семилетней давности был превышен на 20 процентов.