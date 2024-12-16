Хинштейн отчитал курских чиновников и посоветовал им надеть погоны. Что его так возмутило?

Хинштейн отчитал чиновников Курской области и посоветовал им надеть погоны

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился тем, что чиновники информируют население о работе российских военных, в частности, сбитых украинских беспилотниках. Он отчитал тех, кто хочет почувствовать себя «военным стратегом», и посоветовал им надеть погоны.

Поводом для возмущения стал доклад председателя правительства Курской области — председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова. Чиновник в своем докладе назвал количество сбитых над территорией региона за прошедшую неделю БПЛА. Хинштейн, в свою очередь, усомнился, что у того есть полномочия озвучивать подобные данные в прямом эфире. Горбунов попытался объясниться тем, что это публичные цифры, ракетная опасность объявляется.

Врио главы региона же счел неправильным и недопустимым, когда органы гражданского управления «начинают подменять собой» органы управления военной, правоохранительной систем, а также когда чиновники начинают «выступать как военачальники», давать оценку действиям Вооруженных сил. Хинштейн подчеркнул, что любые цифры и оценки даются исключительно теми, кто на это уполномочен.

Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Хинштейн пригрозил чиновникам «волшебным пенделем»

По словам врио губернатора, чиновники, которые несут ответственность за восстановление жилья после обстрелов, должны приступать к работе сразу, а не откладывать ее на потом. «Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху (…) "волшебный пендель" сделает свое дело», — предупредил он. Хинштейн обратился к мэру Железногорска Александру Михайлову. Тот пообещал «постараться» сделать так, чтобы проблема была решена в установленные сроки. «Не постараюсь, а сделаю», — возразил ему врио главы региона.

До этого он также предлагал покаяться на берегу чувствующим за собой грехи курским чиновникам. Хинштейн заверил, что без претензий примет отставку тех, кто чувствует, что не готов к новому формату работы и кризисной системе управления. У каждого человека свой предел возможностей, указал он. Позднее Хинштейн рассказал, что никто не воспользовался предложением о покаянии. Он предположил, что желающим сделать это, видимо, надо подготовиться и подобрать слова. Врио губернатора Курской области подчеркнул между тем, что «неприкасаемых в регионе нет».

Хинштейн поделился планами на работу в Курской области

По его словам, он будет стараться работать максимально открыто. Хинштейн также поделился, что из-за нехватки времени принял решение ночевать в своем кабинете. По его словам, в регионе «работы непочатый край». Главная задача курских властей — восстановление населенных пунктов, указал он. Хинштейн также подчеркнул, что видит большую нехватку диалога между властью и населением региона. Чтобы избегать таких ситуаций в будущем, врио губернатора поручил подготовить предложения о новом механизме связи с жителями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что после окончания боев в регионе Александр Хинштейн будет заниматься кризисным управлением. «Каждый человек хорош в работе в своем режиме, где он показывает большую производительность. Нужен кризисный менеджер», — сказал он.

