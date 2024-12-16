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18:15, 16 декабря 2024Экономика

В Рязани прошел корпоративный хоккейный турнир

В Рязани прошел первый корпоративный хоккейный турнир «Шайба Роснефти»

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Рязани впервые прошел корпоративный турнир по хоккею на льду «Шайба Роснефти». В нем приняли участие 190 хоккеистов из 16 команд, которые представляли дочерние общества Компании из 11 регионов страны.

Хоккейные матчи «Шайбы Роснефти» проходили на нескольких ледовых площадках Рязани. Соревнования состояли из группового этапа и стадии «плей-офф».

Победителем турнира стала команда «Верхнечонскнефтегаза». На вторую ступень пьедестала поднялась ледовая дружина «РН-Ванкор». В ходе упорной борьбы бронзовые медали завоевала команда Ангарской НХК, переиграв сборную «Башнефть-Переработка». Специальными призами были отмечены «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». На церемонии закрытия победителям вручили кубок и медали.

При участии компании строятся спортивные комплексы, организуются состязания. На большинстве предприятий «Роснефти» есть собственные ледовые команды, которые уверенно лидируют в любительских региональных чемпионатах.

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