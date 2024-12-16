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08:55, 16 декабря 2024Мир

Лидер «Хезболлы» заявил о разрыве маршрута поставок оружия после падения режима Асада

Наим Кассем: «Хезболла» потеряла маршрут поставок оружия после падения Асада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» потеряла маршрут поставок оружия из Ирана через Сирию после падения режима Башара Асада. Об этом заявил лидер движения Наим Кассем, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Да, на этом этапе "Хезболла" потеряла линию снабжения через Сирию, но эта потеря — всего лишь деталь в общей картине сопротивления», — сказал он.

Как отмечает издание, это первый случай после начала израильской кампании, когда глава ливанского ополчения публично признал, что падение режима Асада подорвало способность группировки перевооружаться. Однако Кассем допустил, что при новых властях Сирии поставки удастся возобновить. «С приходом нового режима поставки могут быть восстановлены в обычном режиме, и мы всегда можем искать другие пути, сопротивление гибко и может адаптироваться», — добавил Кассем.

Ранее Белый дом уличили в желании присвоить заслуги за отставку Асада. Отмечается, что американская администрация пытается преподнести ситуацию так, что поддержка Израиля президентом США Джо Байденон проложила путь событиям, которые в конечном итоге привели к свержению Асада, несмотря на то, что его действия рассматриваются растущим числом демократов как крупный внешнеполитический провал.

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