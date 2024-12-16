Мирный отвод российских военных из Дамаска объяснили

Эксперт Лямин: мирный отвод российских бойцов из Дамаска обеспечили дипломаты

В Сирии наступил период укрепления нового руководства, которое заинтересовано в минимизации конфликтов с другими государствами. Этим и объясняется грамотная координация действий с Россией, заявил в беседе с газетой «Взгляд» военный эксперт Юрий Лямин.

Говоря об отводе российских военных из страны, он напомнил, что Вооруженные силы России за эти годы успели обзавестись постами на сирийско-турецкой границе, а также около Голанских высот в провинции Дераа. Сейчас же происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

«Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», — пояснил специалист, подчеркнув, что во многом спокойной передислокации способствовали дипломаты.

И хотя сам процесс происходит мирно, будущее военных баз России в Сирии по-прежнему остается туманным, заключил Лямин.

Ранее сирийская оппозиция раскрыла отношение к России. Так, лидер московской платформы сирийской оппозиции Джамиль Кадри заметил, что при обсуждении связи с Москвой Дамаск выдерживает положительный тон.