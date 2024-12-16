Обвиняемый по делу о некачественном питании для российской армии отказался признать вину

Обвиняемый по делу о некачественном питании для ВС РФ Ковалевич не признал вину

Обвиняемый по делу о некачественном питании для российской армии Валерий Ковалевич отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на проходящем в Басманном суде заседании о продлении меры пресечения Ковалевичу, вину в инкриминируемом преступлении он не признал. Отмечается, что следователь заявил, что обоснованность его обвинения подтверждается показаниями свидетелей, экспертизами и другими материалами дела. По его словам, находясь на свободе, Ковалевич может скрыться от следствия или уничтожить доказательства.

По информации ТАСС, в качестве свидетеля по делу был допрошем экс-замминистра обороны, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, генерал Дмитрий Булгаков.

Ковалевич является одним из трех руководителей Грязинского пищевого комбината, проходящих обвиняемыми по статье 160 УК РФ («Растрата») уголовного дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Все они находятся в СИЗО.