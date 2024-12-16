Отстраненного от должности президента Южной Кореи допросят

Yonhap: следствие вызовет Юн Сок Ёля на допрос 18 декабря

Специальная группа следователей планирует вызвать на допрос отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в среду, 18 декабря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Его будут допрашивать в рамках расследования дела о введении в стране военного положения. Парламент страны подозревает южнокорейского лидера в мятеже. Сам Юн Сок Ёля отверг обвинения, а свое решение он обосновал тем, что оно было призвано защитить «Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи».

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента. За отстранение президента от должности выступили 204 законодателя. Против предложения о сложении полномочий проголосовали 85 депутатов, трое воздержались, еще восемь голосов были признаны недействительными. В результате полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены. Конституционный суд страны должен подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности.