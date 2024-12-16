Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:11, 16 декабря 2024Мир

Отстраненного от должности президента Южной Кореи допросят

Yonhap: следствие вызовет Юн Сок Ёля на допрос 18 декабря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeon Heon-Kyun / Pool / Reuters

Специальная группа следователей планирует вызвать на допрос отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в среду, 18 декабря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Его будут допрашивать в рамках расследования дела о введении в стране военного положения. Парламент страны подозревает южнокорейского лидера в мятеже. Сам Юн Сок Ёля отверг обвинения, а свое решение он обосновал тем, что оно было призвано защитить «Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи».

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента. За отстранение президента от должности выступили 204 законодателя. Против предложения о сложении полномочий проголосовали 85 депутатов, трое воздержались, еще восемь голосов были признаны недействительными. В результате полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены. Конституционный суд страны должен подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Уголовную статью о крушении танкера в Черном море изменили. В чем предстоит разобраться следователям?

      Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобожденных от ВСУ курских сел

      Во Франции допустили гибель тысяч людей из-за урагана «Шидо»

      Раскрыто происхождение вируса гепатита

      ВСУ сбросили «натовский» кассетный боеприпас на гостиницу в ДНР

      Стало известно о большом количестве наемников ВСУ на одном направлении

      Чиновника Минобороны уличили в хищении сотен миллионов рублей

      Отстраненного от должности президента Южной Кореи допросят

      Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения

      Пушилин назвал основу переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше