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20:11, 16 декабря 2024Путешествия

Пассажирка самолета спрятала метамфетамин на 200 миллионов рублей в подарок и попалась

New York Post: канадка спрятала метамфетамин в ручной клади и попалась в Окленде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: nypost.com

Пассажирка самолета спрятала метамфетамин на 2 миллиона долларов (207 миллионов рублей) в подарочную упаковку и попалась в аэропорту Новой Зеландии. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что 29-летняя канадка прибыла в авиагавань Окленда из Ванкувера 8 декабря. Таможенники заинтересовались содержимым ее ручной клади. Оказалось, что в сумке лежала рождественская упаковка, однако вместо подарка внутри был спрятан наркотик.

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Сотрудник аэропорта объяснил, что в праздничный период преступные группировки надеются воспользоваться пиком туристического потока и провезти запрещенные вещества. Канадка была арестована и предстала перед судом.

Ранее американка тайно провезла в багаже в Австралию золотой пистолет и угодила в тюрьму на год. Таможенники в аэропорту Сиднея обнаружили в багаже женщины огнестрельное оружие из драгоценного металла стоимостью около 3 тысяч долларов (примерно 298 тысяч рублей).

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