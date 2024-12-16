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15:51, 16 декабря 2024Силовые структуры

Помогавшего обмануть звезду фильма «Москва слезам не верит» мошенника задержали

В Москве задержали мошенника-гастролера, помогавшего обмануть актрису Рязанову
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве задержали одного из актеров-гастролеров, помогавшего обмануть актрису Раису Рязанову, известную по фильму «Москва слезам не верит». Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный — 44-летний житель Новосибирска. Его нашли в хостеле. Он рассказал, что передал деньги другому участнику криминальной схемы, получив в качестве вознаграждения 45 тысяч рублей.

В начале декабря стало известно, что звезду фильма «Москва слезам не верит» обманули мошенники — Рязанова передала злоумышленникам четыре миллиона рублей. Артистке позвонила неизвестная девушка, которая назвала себя помощницей представителя власти. Злоумышленница сказала Рязановой, что с ней якобы должны связаться, позже актрисе позвонили и сообщили, что она оказалась в списке людей, спонсировавших Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Затем с артисткой вышел на связь лжесиловик, который заявил о списании 30 миллионов рублей с ее банковских счетов. «Деньги, утверждал "сотрудник ФСБ", отправлены экс-сотруднику ФСБ Илье Богданову (внесен в перечень террористов и экстремистов), который сейчас в ВСУ», — говорится в сообщении. Мошенники попросили актрису доказать свою невиновность — снять четыре миллиона рублей и передать купюры «силовикам». Отмечается, что Рязанова выполнила требования преступников, а позже осознала, что стала жертвой мошенников, и написала заявление в полицию.

Полицейские разыскивают всех соучастников преступления.

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