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02:23, 16 декабря 2024Экономика

Производитель водки «Байкал» решил самоликвидироваться

Производитель водки «Байкал» АПК подал заявление о собственной ликвидации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Алкогольная производственная компания (АПК) подала заявление о собственной ликвидации. Соответствующая запись появилась на портале Федресурса.

Газета «Ведомости» указывает, что ранее активы компании на сумму почти 7 миллиардов рублей были арестованы судом. На момент выхода новости изданию не удалось получить ответ от АПК на запрос.

АПК выпускает водку под брендами «Байкал», «Славянская», Nerpa. Уставной капитал компании составляет 80 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group (признана экстремистской организацией и запрещена в России), который владеет правами на бренды водок «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), подало в один из судов Техаса заявление о банкротстве. Поводом для такого решения стали долги в размере 50-100 миллионов долларов.

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