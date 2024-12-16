Путин обвинил власти Киева в преступлениях против российского и украинского народов

Путин: власти Киева совершают преступления против народов Украины и России

Власти Киева каждый день совершают преступления против украинского и российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он заявил, что источником нынешней власти на Украине является госпереворот 2014 года.

«Это имеет значение и сегодня, потому что эти люди, которые у власти находятся, каждый день совершают преступления. И против своего народа, и против нашего», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область — это преступление Киева против российского народа. По его словам, святой обязанностью Вооруженных сил России является выбрасывание противника за пределы территории страны.