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14:52, 16 декабря 2024Бывший СССР

Путин обвинил власти Киева в преступлениях против российского и украинского народов

Путин: власти Киева совершают преступления против народов Украины и России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Киева каждый день совершают преступления против украинского и российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он заявил, что источником нынешней власти на Украине является госпереворот 2014 года.

«Это имеет значение и сегодня, потому что эти люди, которые у власти находятся, каждый день совершают преступления. И против своего народа, и против нашего», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область — это преступление Киева против российского народа. По его словам, святой обязанностью Вооруженных сил России является выбрасывание противника за пределы территории страны.

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