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14:55, 16 декабря 2024Бывший СССР

Путин вступился за украинских пацанов

Путин: Киев пойдет на снижение возраста мобилизации и пацанов погонят на убой
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев снизит возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, выступление главы государства транслирует Telegram-канал Кремля.

«По указке тех, чьи интересы он (Киев — прим. «Ленты.ру») обслуживает и защищает, [украинские власти] пойдут и на снижение [возраста] мобилизации до 18 лет. И пацанов погонят на убой», — объяснил президент.

Путин подчеркнул, что на Украине власти не защищают интересы своего народа. Глава государства напомнил, что в настоящее время военкомы отлавливают украинцев на улицах, «как бродячих собак».

Президент России также обвинил Киев в ежедневных преступлениях. По его словам, они совершаются и против российского, и против украинского народов.

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