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02:00, 16 декабря 2024Забота о себе

Разрешившая мужу изменять в праздники женщина объяснила свой выбор

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kamil Macniak / Shutterstock / Fotodom  

Женщина, разрешившая мужу изменять ей в рождественские праздники, объяснила свой выбор. Своей историей она поделилась с изданием Mirror.

29-летняя Бруна и 30-летний Матеус начали встречаться еще подростками. Разнообразить их семейную жизнь изменами в Рождество предложил муж. «Он хочет полной свободы — уйти после праздничного ужина и делать все, что захочет. А также вернуться, когда захочет, без жалоб с моей стороны. Это ночь без меня, и он будет развлекаться так, как ему заблагорассудится, спать с кем захочет», — рассказывает она.

Бруна утверждает, что для нее важно позволять партнеру время от времени давать волю чувствам. «Иногда дать другому человеку почувствовать себя свободным — лучший подарок, который мы можем сделать. Я верю, что возможность получить пространство для этого опыта действительно укрепляет наш брак», — объяснила она. Бруна добавила, что после измен планирует расспросить Матеуса обо всех деталях произошедшего.

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