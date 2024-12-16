Разрешившая мужу изменять в праздники женщина объяснила свой выбор

Женщина, разрешившая мужу изменять ей в рождественские праздники, объяснила свой выбор. Своей историей она поделилась с изданием Mirror.

29-летняя Бруна и 30-летний Матеус начали встречаться еще подростками. Разнообразить их семейную жизнь изменами в Рождество предложил муж. «Он хочет полной свободы — уйти после праздничного ужина и делать все, что захочет. А также вернуться, когда захочет, без жалоб с моей стороны. Это ночь без меня, и он будет развлекаться так, как ему заблагорассудится, спать с кем захочет», — рассказывает она.

Бруна утверждает, что для нее важно позволять партнеру время от времени давать волю чувствам. «Иногда дать другому человеку почувствовать себя свободным — лучший подарок, который мы можем сделать. Я верю, что возможность получить пространство для этого опыта действительно укрепляет наш брак», — объяснила она. Бруна добавила, что после измен планирует расспросить Матеуса обо всех деталях произошедшего.

Ранее работающая в эскорте женщина по имени Мики Дэниелс заявила, что существуют явные признаки, указывающие на мужскую измену. По ее словам, заподозрить неверность партнера можно по таким тревожным звонкам, как раздражительность, недовольство отношениями, перемены в распорядке дня, тайные переговоры по телефону, смена паролей на гаджетах.