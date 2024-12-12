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05:02, 12 декабря 2024Забота о себе

Названы явные признаки мужских измен

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Работающая в эскорте женщина по имени Мики Дэниелс заявила, что существуют явные признаки, указывающие на мужскую измену. Их Дэниелс перечислила в колонке для Mail Online.

По ее словам, заподозрить неверность партнера можно по таким тревожным звонкам, как раздражительность, недовольство отношениями, перемены в распорядке дня, тайные переговоры по телефону, смена паролей на гаджетах. «Самым явным сигналом является то, что мужчина создает тайный аккаунт в социальной сети», — предупредила Дэниелс.

Она также добавила, что признаки измены могут зависеть от возраста. Например, мужчины в возрасте около 30 лет начинают ссоры, чтобы у них был повод уйти из дома и встретиться с кем-то. Неверные мужчины старше 40 лет часто сразу же отправляются в душ после возвращения домой.

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Дэниелс также подчеркнула, что 50-летние мужчины часто начинают менять внешность или стремятся попробовать новые позы в сексе с женой, когда у них появляется любовница. Изменяющие супругам мужчины старше 60 лет же начинают небрежно тратить деньги. «Если ваш партнер оплачивает проживание в отеле, посещение ресторанов или другие мероприятия, где он обычно не бывает, это может быть признаком измены», — объяснила она.

Ранее стала известна история женщины, которая заподозрила мужа в неверности после одной находки в салоне его автомобиля. Женщина нашла там чужую серьгу.

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