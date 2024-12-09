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20:35, 9 декабря 2024Забота о себе

Необычная находка в машине убедила женщину в изменах мужа

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @AmIOverreacting / Reddit

Пользовательница форума Reddit пожаловалась, что сделала необычную находку в машине мужа, которая убедила ее в изменах партнера. Своей историей женщина поделилась в разделе «Не преувеличиваю ли я».

Автор поста сообщила, что замужем уже 25 лет. По ее словам, в их с мужем отношениях были «трудные моменты», в том числе времена, когда она думала, что он может изменять, однако в последнее время брак стал налаживаться. «Две недели назад он начал водить грузовик своей компании. Я ездила на нем несколько раз, регулярно поправляла макияж в зеркале в его кабине. Вчера я сделала это и увидела красную серьгу-гвоздик, торчащую из обивки», — призналась женщина.

Мужчина утверждает, что украшение там уже давно и осталось от предыдущего водителя. «Извините, но любая женщина заметила бы серьгу в первые 20 минут пребывания в любом транспортном средстве, тем более в рабочем автомобиле ее мужа», — поделилась мнением автор поста, предполагая, что любовница могла подбросить украшение намеренно.

По словам комментаторов, мужчину могут разыгрывать коллеги. Они порекомендовали женщине поискать более убедительные свидетельства измен.

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