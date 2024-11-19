Нашедшей утешение в объятиях мужа подруги молодой вдове дали совет

Молодая вдова, нашедшая утешение в объятиях женатого любовника, столкнулась с проблемой и обратилась за советом к ведущей колонки об отношениях Лоре Коллинз. Историю женщины и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, она овдовела около полутора лет назад, ее мужу было 43 года. Детей у пары не было. Поначалу все знакомы сочувствовали женщине, однако со временем рядом с ней осталась одна пара друзей, которая продолжала ее поддерживать, постоянно звонила, заходила или приглашала на ужин. Всякий раз в гости ее привозил муж подруги, и в конце концов между мужчиной и женщиной завязался роман.

«Через три месяца у нас начался страстный роман. Секс всегда был очень быстрым, так как ему нужно было возвращаться домой, но мне это нравилось — безумно и безотлагательно. Мы буквально срывали одежду друг с друга. Я знаю, что это ужасно, ведь его жена была очень добра ко мне. Единственное оправдание моего плохого обращения с ней заключается в том, что я одинока и несчастна с тех пор, как овдовела, а роман заставляет меня снова чувствовать себя особенной и любимой», — написала женщина. Она призналась, что испытывает глубокое чувство вины перед подругой, но не может отказаться от связи с ее партнером.

В ответ Коллинз отметила, что нельзя использовать свою трагедию как предлог для предательства человека, поддержавшего ее​. «Вы уже чувствуете вину из-за лжи и знаете, что не сможете продолжать отношения, оставаясь при этом друзьями с его женой. В конце концов вас поймают — изменится его поведение или ваше, и эта женщина начнет что-то подозревать. Начнутся ссоры, и вы почти наверняка окажетесь крайней», — пишет эксперт.

Коллинз предложила придумать предлог, чтобы перестать видеться хотя бы с одним из членов пары. «Я понимаю, насколько важны любовь и секс, но если вы начнете общаться с кем-то еще, то дадите себе шанс найти нового свободного партнера», — заключила коуч.

Ранее мужчина, которого жена простила за измену с молодой коллегой, остался втайне недоволен примирением с женой и пожаловался Коллинз. По словам мужчины, он не может забыть, насколько захватывающими были отношения с другой женщиной.