Прощенный за измену с молодой коллегой муж остался недоволен

Мужчина, которого жена простила за измену с молодой коллегой, остался втайне недоволен примирением с женой. Совет ему дала секс-коуч, ведущая колонки об отношениях издания Metro Лора Коллинз.

По словам 47-летнего мужчины, после 25 лет брака он изменил супруге с 23-летней девушкой. «Я по глупости пригласил ее на свидание. Так начался удивительный роман с ошеломительным сексом, включающим такие вещи, о которых моя жена и думать не могла», — признался он. Когда любовница отправила поздравительную открытку на домашний адрес семьи, жена узнала об измене мужа. Тот назвал себя «безнадежным лжецом» и во всем признался.

После разговора по душам пара решила попытаться сохранить свой брак, и мужчина положил конец отношениям со своей любовницей. «Я порвал отношения со своей возлюбленной, но она не хотела отпускать руки и говорила, что все еще любит меня и хочет, чтобы я женился на ней. Я заявил, что у нас нет будущего, но я не могу забыть, насколько захватывающими были наши отношения. Меня разрывает между страстью к ней и любовью, которую я испытываю к своей жене», — заключил мужчина.

В ответ Коллинз отметила, что проблема в том, что любви к любовнице мужчина очевидно не испытывает. «Уверена, что она красива, и отношения были захватывающими, но эта ранняя стадия увлечения не может длиться долго. Кроме фантастического секса, что у вас общего, что могло бы стать основой совместной жизни?» — предложила задуматься она.

Коллинз посоветовала мужчине твердо сказать любовнице, что он не ее партнер. Она также предложила автору письма направить свою энергию на возрождение брака и поискать способы оживить сексуальную жизнь с супругой.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет 37-летней женщине, обиженной на супруга из-за его тайных секс-фантазий, несмотря на нравящуюся ей интимную жизнь с ним. В ответ Юзвяк отметил, что раз автор письма называет сексуальную жизнь прекрасной, нет причин беспокоиться.