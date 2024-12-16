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02:42, 16 декабря 2024Россия

Россиян предупредили о вернувшихся в магазины способах обмана

Юрист Яковлева: магазины часто продают товар дороже, чем на ценнике
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Магазины нередко обманывают покупателей ради увеличения выручки, но лишних трат можно избежать, если соблюдать ряд правил. Об этом сообщила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в разговоре с агентством «Прайм».

Она отметила, что перед покупкой необходимо убедиться, что цена на ценнике соответствует стоимости, которая указана на кассе. Если при оплате вам озвучивают более высокую цену, вы вправе потребовать, чтобы вам продали товар по стоимости, указанной на ценнике, подчеркнула Яковлева.

Кроме того, продолжила она, некоторые магазины включают вес упаковки в общую стоимость товара, что является нарушением правил торговли. В таком случае покупатель имеет право потребовать пересчета.

Помимо этого, в магазинах часто переклеивают этикетки с истекшими сроками годности, добавила Яковлева. Она посоветовала отказаться от покупки при обнаружении нескольких этикеток на одном товаре. Если товар уже куплен, вы можете вернуть его в магазин.

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