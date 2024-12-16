Россиянам рассказали о возможности бесплатно заменить батареи

Адвокат Зарецкая: ветхие радиаторы в квартирах обязаны заменить бесплатно

Ветхие радиаторы в некоторых квартирах обязана заменить управляющая компания. Подробнее о возможности бесплатно обновить батареи рассказала россиянам адвокат Елена Зарецкая, пишет aif.ru.

Речь идет об отопительном оборудовании, которое установлено в квартирах без отключения электроснабжения и является частью общедомовой системы отопления. Такие батареи считают общим имуществом здания, и за них отвечает управляющая компания.

Однако для бесплатной замены должны соблюдаться несколько условий. Радиатор не должен обеспечивать достаточную температуру в жилом помещении, и все попытки улучшить его работу не увенчались успехом. Либо батарея должна находиться в аварийном состоянии — это должны подтвердить актом осмотра или экспертным заключением сотрудников управляющей компании.

«Как показывает судебная практика, управляющая компания не обязана заменять радиаторы в квартире только потому, что срок их службы истек. А вот если система отопления здания нуждается в замене, то владелец может потребовать, чтобы старая система отопления в его комнате также была заменена, поскольку она является частью коммунальной системы отопления», — рассказала Зарецкая.

Однако если у батарей есть отключающие устройства, они считаются частью помещения квартиры, и менять их должен владелец жилья самостоятельно, заключила юрист.

Ранее россиян научили бороться с некачественным отоплением квартир. Призвать к ответу за слишком холодные или слишком горячие батареи жильцы должны управляющую компанию. Сотрудники придут, измерят температуру батарей и проверят стояки. Если реакции на обращение не последует, стоит пожаловаться в жилищную инспекцию — после этого УК активизируется.