Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:13, 16 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о возможности бесплатно заменить батареи

Адвокат Зарецкая: ветхие радиаторы в квартирах обязаны заменить бесплатно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Ветхие радиаторы в некоторых квартирах обязана заменить управляющая компания. Подробнее о возможности бесплатно обновить батареи рассказала россиянам адвокат Елена Зарецкая, пишет aif.ru.

Речь идет об отопительном оборудовании, которое установлено в квартирах без отключения электроснабжения и является частью общедомовой системы отопления. Такие батареи считают общим имуществом здания, и за них отвечает управляющая компания.

Однако для бесплатной замены должны соблюдаться несколько условий. Радиатор не должен обеспечивать достаточную температуру в жилом помещении, и все попытки улучшить его работу не увенчались успехом. Либо батарея должна находиться в аварийном состоянии — это должны подтвердить актом осмотра или экспертным заключением сотрудников управляющей компании.

Материалы по теме:
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024
«Светлое будущее может не наступить» На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
«Светлое будущее может не наступить»На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
6 декабря 2024

«Как показывает судебная практика, управляющая компания не обязана заменять радиаторы в квартире только потому, что срок их службы истек. А вот если система отопления здания нуждается в замене, то владелец может потребовать, чтобы старая система отопления в его комнате также была заменена, поскольку она является частью коммунальной системы отопления», — рассказала Зарецкая.

Однако если у батарей есть отключающие устройства, они считаются частью помещения квартиры, и менять их должен владелец жилья самостоятельно, заключила юрист.

Ранее россиян научили бороться с некачественным отоплением квартир. Призвать к ответу за слишком холодные или слишком горячие батареи жильцы должны управляющую компанию. Сотрудники придут, измерят температуру батарей и проверят стояки. Если реакции на обращение не последует, стоит пожаловаться в жилищную инспекцию — после этого УК активизируется.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

      Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку попросили заключить под стражу

      Украина не провела аукцион на транзит российского газа в Европу

      В Грузии сделали заявление об ответных санкциях против Литвы и Эстонии

      В Киргизии назвали причину отставки премьера

      Капризов вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ

      Стало известно имя преемника премьер-министра Киргизии

      Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Известная 61-летняя актриса обнажила грудь во время съемки для глянца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше