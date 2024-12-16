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10:57, 16 декабря 2024Россия

Россияне пожаловались Путину на нехватку важного медпрепарата в аптеках

На прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке физрастворов в аптеках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Россияне пожаловались президенту страны Владимиру Путину на нехватку важного медицинского препарата в аптеках. Речь идет о физрастворах. Замечания от граждан поступили в кол-центр, который занимается сбором вопросов на прямую линию с главой государства. Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич отметил, что люди не могут найти препарат во многих аптечных сетях.

Проблема была зафиксирована во Владимирской и Ростовской областях, а так же ряде других регионов. Также граждане, направившие обращения, рассказали о подорожании физраствора.

Представители Народного фронта по каждому обращению пообещали провести проверки.

До этого стало известно, что число обращений на прямую линию с Путиным превысило один миллион.

Прямая линия с президентом России состоится в четверг, 19 декабря, и начнется в 12:00 по московскому времени.

ЖЗЛ
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