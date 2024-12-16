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13:43, 16 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин отсудил 11 миллионов рублей за восемь лет в неволе по сфабрикованному делу

Суд Махачкалы присудил ₽11 млн Мирзабекову за сфабрикованное дело о наркотиках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Кировский районный суд Махачкалы присудил 11 миллионов рублей местному жителю Зайнулабидину Мирзабекову за незаконное привлечение к уголовной ответственности по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Виталий Буркин.

По его словам, россиянин требовал с казны компенсацию морального вреда в 414 миллионов рублей. Он провел под следствием 12 лет, из них восемь лет в неволе. «Будем обжаловать решение, ведь размер компенсации издевательски низкий», — отметил защитник.

Из материалов дела следует, что Мирзабеков стал жертвой сфальсифицированного уголовного преследования. С 2010-го по 2022 год он доказывал свою невиновность. За эти годы в отношении махачкалинца поочередно было вынесено три обвинительных приговора с наказанием от восьми до десяти лет, каждый из них защита смогла отменить в кассационной инстанции.

В ходе четвертого процесса судьи признали бредовыми представленные следствием доказательства. В 2018 году Зайнулабидин был на свободе.

Буркин отметил, что «в стране тысячи обвинительных приговоров при совершенно схожих обстоятельствах, когда доказательственная база обвинения изначально не выдерживала никакой критики, но победить удается единицам».

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