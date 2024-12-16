Российские чиновники отказали в получении жилья раненному на СВО сироте

Прокуратура Оренбургской области восстановила права участника СВО на квартиру

В Оренбургской области прокуратура восстановила права участника специальной военной операции (СВО) на квартиру. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, в малолетнем возрасте житель Илекского района остался сиротой, однако не был включен в список на получение бесплатного жилья. С октября 2022 года по май 2023 года россиянин принимал участие в спецоперации, где был ранен. Вернувшись из зоны боевых действий, он обратился в администрацию муниципалитета с заявлением о выделении площади, однако чиновники ему отказали.

Изучив ситуацию, прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить мужчине жилье. В результате иск был удовлетворен, и участнику СВО вручили ключи от благоустроенной квартиры.

Ранее в Тюменской области прокуратура направила в суд десятки исков из-за отказов в выплатах и льготах участникам СВО. По данным ведомства, чаще всего военным приходится подтверждать факт проживания на территории региона, чтобы добиться выплат.