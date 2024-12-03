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10:10, 3 декабря 2024Россия

В российском регионе в суды направили десятки исков из-за отказов в выплатах бойцам СВО

В Тюменской области суды рассмотрят 50 исков из-за отказов в выплатах бойцам СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюменской области в суд направили десятки исков из-за отказов в выплатах и льготах участникам специальной военной операции (СВО), пишет «Интерфакс».

Всего суды российского региона рассмотрят 50 заявлений прокуратуры о невозможности военным получить поддержку государства. По данным ведомства, чаще всего бойцам СВО приходится подтверждать факт проживания на территории региона, чтобы добиться выплат.

«Не всегда обеспечено надлежащее межведомственное взаимодействие в данной сфере, вмешательства потребовали факты несоблюдения порядка предоставления мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей, отказов в их назначении без законных оснований», — уточнили в областной прокуратуре.

Кроме того, часть исков касается неправомерного удержания денежных средств по исполнительным производствам, возбужденным в отношении участников СВО из-за долгов по кредитам.

Ранее награжденному медалью участнику СВО из Ханты-Мансийского округа отказали в выплате за ранение якобы из-за отсутствия подтверждающих документов.

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