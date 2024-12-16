Российские военные уничтожили аэродром дронов ВСУ

МО: ВС России уничтожили полевой аэродром дронов «Баба-Яга» в Херсонской области

Российские морпехи уничтожили полевой аэродром тяжелых дронов типа «Баба-Яга» в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что аэродром был расположен на правом берегу Днепра. Его обнаружил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе разведывательного полета, проследив за дроном «Баба-Яга».

«Выполнив доразведку, координаты обнаруженной базы БПЛА ВСУ были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их огнем артиллерии. Расчет БПЛА Zala корректировал нанесение огневого поражения и зафиксировал точное поражение беспилотников противника», — заявили в Минобороны.

Ранее командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным Шмель рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-яга» в светлое время суток.