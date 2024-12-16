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06:50, 16 декабря 2024Россия

Российские военные уничтожили аэродром дронов ВСУ

МО: ВС России уничтожили полевой аэродром дронов «Баба-Яга» в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Stringer / Reuters

Российские морпехи уничтожили полевой аэродром тяжелых дронов типа «Баба-Яга» в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что аэродром был расположен на правом берегу Днепра. Его обнаружил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе разведывательного полета, проследив за дроном «Баба-Яга».

«Выполнив доразведку, координаты обнаруженной базы БПЛА ВСУ были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить их огнем артиллерии. Расчет БПЛА Zala корректировал нанесение огневого поражения и зафиксировал точное поражение беспилотников противника», — заявили в Минобороны.

Ранее командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным Шмель рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-яга» в светлое время суток.

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