РИА Новости: зенитчик ВС РФ с помощью стрелкового оружия сбил более 20 БПЛА ВСУ

Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Дмитрий Сухушин сбил десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал об этом РИА Новости.

«На моем личном счету сбитых более 20 вражеских FPV-дронов прицельным одиночным огнем. Со временем, уже как год приловчились к данному занятию», — поведал он. Как утверждает Сухушин, главная задача — обеспечить безопасное передвижение техники и личного состава Вооруженных сил (ВС) России по заданному маршруту.

Он также раскрыл особенности вражеских дронов. По словам российского зенитчика, полет FPV-дрона противника очень непредсказуем. «Есть возможность, когда ты его увидел, прицельным огнем, одиночными выстрелами из автомата Калашникова... уничтожить его», — добавил Сухушин. Он отметил, что иногда БПЛА можно обнаружить по звуку.

Ранее стало известно, что ВСУ стали массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа «Баба-яга» в светлое время суток. Как рассказал командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным Шмель, такие беспилотники заметили под Новгородским и Дзержинском.