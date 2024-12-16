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17:26, 16 декабря 2024Бывший СССР

Сырский направил комиссию для расследования избиения солдата

Главком ВСУ Сырский направил комиссию для расследования избиения солдата
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский направил комиссию военной службы правопорядка для расследования возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

В ведомстве заявили, что на время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности. Генштаб отмечает, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам было возбуждено уголовное производство.

Ранее солдат, служивший в 211-й понтонно-мостовой бригаде, рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту. Украинские СМИ сообщили, что в указанной бригаде командир взвода первого батальона Владислав Пастух вымогал у военных деньги за то, чтобы не докладывать об их нарушениях.

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