Турист случайно заехал в фавелу в Бразилии и получил огнестрельное ранение в голову

Турист из Аргентины заехал в фавелу в Бразилии и получил огнестрельное ранение

Турист из Аргентины случайно заехал с семьей на машине в фавелу в Бразилии и получил огнестрельное ранение в голову и грудь. Об этом пишет ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 12 декабря, в Рио-де-Жанейро. 51-летний Гастон Фернандо Бурлон использовал устройство GPS, чтобы добраться до статуи Христа-Искупителя, и оно по ошибке привело его в горный неблагополучный район Морро-дос-Празерес, где доминирует преступная группировка Red Command.

По данным издания, после нападения мужчину, который находился в машине с женой и дочерью, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Представитель министерства туризма Аргентины сообщил, что правительство страны следит за этим делом и направило в Бразилию своего сотрудника для оказания помощи Бурлону и его семье. Тем временем врачи пытаются стабилизировать состояние пострадавшего, чтобы он мог пройти операцию.

В мае туристка из Израиля попыталась убежать от предполагаемого грабителя в Бразилии и упала с эстакады. Девушка перелезла через забор и пролетела вниз около 15 метров, спасти ее не удалось.