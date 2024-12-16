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16:25, 16 декабря 2024Путешествия

Туристам упростят заселение в российские отели

Туристы смогут заселяться в российские отели по загранпаспортам в 2025 году
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Возможность регистрироваться в российских отелях по загранпаспортам и водительским правам появится в 2025 году. О том, что туристам упростят заселение, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, его слова приводит ТАСС.

«Задачу президент [России Владимир Путин] поставил с 1 июля 2025 года сделать возможным заселение по водительским правам, поэтому правительство должно раньше принять изменения в правила предоставления гостиничных услуг, в первом полугодии», — отметил спикер.

Вахруков добавил, что постояльцы смогут заселяться в гостиницы по заграничным паспортам и военным билетам.

Ранее россиянин лишился поездки в Эмираты из-за ошибки в паспорте. Он решил отсудить у МВД 200 тысяч рублей, однако получил в 10 раз меньше.

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