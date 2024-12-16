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15:13, 16 декабря 2024Путешествия

В аэропорту Москвы объявили тревогу

В летевшем в Москву самолете треснуло лобовое стекло во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолете российской авиакомпании треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Волгограда в Москву Boeing 737-800 13 декабря. Экипаж доложил о растрескивании внешнего правого лобового стекла.

Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. По данным источника, в столичном аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги.

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Посадка лайнера прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее у самолета национальной авиакомпании Таджикистана Somon Air с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Инцидент случился 11 декабря с направлявшимся из Душанбе в Новосибирск Boeing 737-900.

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