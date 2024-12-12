У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета

У летевшего из Душанбе в Новосибирск самолета треснуло лобовое стекло

У самолета национальной авиакомпании Таджикистана Somon Air с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 11 декабря, с летевшим из Душанбе в Новосибирск Boeing 737-900. Незадолго до приземления у лайнера произошло растрескивание внешнего лобового стекло с левой стороны.

Несмотря на это, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. По данным источника, воздушное судно отстранили от эксплуатации.

Ранее молния ударила в самолет британской авиакомпании Loganair с пассажирами на борту и повредила лобовое стекло. Непредвиденная ситуация произошла 5 декабря с летевшим из Манчестера в Абердин воздушным судном.