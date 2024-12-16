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09:05, 16 декабря 2024Россия

В Курской области нашли схрон с западными боеприпасами

«Барс-Курск»: в Глушковском районе найден схрон с западными боеприпасами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Глушковском районе Курской области нашли схрон с западными боеприпасами. Об этом сообщил добровольческий отряд «Барс-Курск» в Telegram-канале.

В боекомплект входили мины для польского малошумного миномета и выстрел от американского РПГ», — сообщили в отряде, уточнив, что схрон удалось обнаружить вместе с сотрудниками военной полиции и комендатуры.

Как предположили в отряде, найденные западные боеприпасы использовались украинскими диверсионно-разведывательными формированиями.

Глушковский район после вторжения ВСУ в Курскую область, которое началось в начале августа, был частично занят украинскими военными. По предварительным данным, в начале ноября армия России полностью зачистила этот район от противника. Близ населенного пункта Веселое копают противотанковые рвы, организуются линии обороны и устанавливаются так называемые зубы дракона.

ЖЗЛ
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