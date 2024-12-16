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08:14, 16 декабря 2024Экономика

В Москве допустили введение платного проезда на МСД

Ликсутов: проезд на МСД может стать платным для жителей Москвы и Подмосковья
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Проезд жителей Москвы и Подмосковья по Московскому скоростному диаметру (МСД) может стать платным. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту».

Он объяснил, что такие меры могут быть приняты в связи с растущей загрузкой на МСД. «Сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», — отметил Ликсутов.

Он напомнил о введении платного режима на проспекте Багратиона, заявив об успешности этого решения. По словам Ликсутова, данный опыт показал, что дорога остается востребованной даже при высоких тарифах.

Ранее стало известно о запуске движения по съезду с МСД на Волгоградский проспект.

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