В Москве допустили введение платного проезда на МСД

Ликсутов: проезд на МСД может стать платным для жителей Москвы и Подмосковья

Проезд жителей Москвы и Подмосковья по Московскому скоростному диаметру (МСД) может стать платным. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту».

Он объяснил, что такие меры могут быть приняты в связи с растущей загрузкой на МСД. «Сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», — отметил Ликсутов.

Он напомнил о введении платного режима на проспекте Багратиона, заявив об успешности этого решения. По словам Ликсутова, данный опыт показал, что дорога остается востребованной даже при высоких тарифах.

Ранее стало известно о запуске движения по съезду с МСД на Волгоградский проспект.