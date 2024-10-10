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16:19, 10 октября 2024Экономика

В Москве запустили движение по новой эстакаде

Собянин запустил движение по съезду с МСД на Волгоградский проспект

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В четверг, 10 октября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде — съезду с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект. Об этом сообщает РИА Новости.

Длина двухполосной конструкции, проходящей над путями МЦД-2 и Люблинской улицей, составляет 710 метров. Уточняется, что ее строительство, которое закончилось в октябре 2024 года, проходило «в сложных условиях стесненной городской застройки».

Новая эстакада позволяет напрямую, без объезда через Шоссейную улицу съехать с основного хода южного направления скоростного диаметра на Волгоградский проспект в сторону МКАД. С ее появлением улучшится транспортная доступность Печатников и Текстильщиков с населением около 200 тысяч человек, а также снизится (до 10 процентов) нагрузка на прилегающие участки Волгоградского проспекта, Зеленодольской улицы, Шоссейной улицы, Волжского бульвара и Люблинской улицы. Помимо этого, перепробег авто за счет наличия эстакады уменьшится вдвое.

Ранее в октябре Собянин рассказал о ходе строительства станции «Достоевская» Кольцевой линии метрополитена.

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      Полина Кислицына
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