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15:09, 2 октября 2024Экономика

В Москве появится станция метро «Достоевская»

Собянин: «Достоевская» — первая станция с траволаторами в пешеходном переходе

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москве на Кольцевой линии появится станция метро «Достоевская». О возобновлении строительства и ходе работ сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Спустя 70 лет строим новую станцию на Кольцевой линии. «Достоевская» будет размещена между «Проспектом Мира» и «Новослободской» и даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию», — поделился информацией градоначальник. Он отметил, что благодаря появлению новой станции удастся разгрузить три других — «Проспект Мира», «Курскую» и «Чкаловскую».

Согласно прикрепленному на сайте видеоматериалу, строить станцию будут фактически вручную, так как городская застройка в этом районе плотная. Уточняется, что «Достоевская» станет первой станцией метро с траволаторами в пешеходном переходе, благодаря которым время пути к «Олимпийскому» значительно сократится. Достроить объект планируют примерно через пять лет.

Ранее в этот же день стало известно, что в московском метро обнаружили указатели на таджикском языке.

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      Полина Кислицына
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