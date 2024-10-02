В московском метро заметили указатели на таджикском языке

На станции метро «Прокшино» заметили указатели на таджикском языке

В метро Москвы заметили указатели на таджикском языке. Внимание на это обратили в Telegram-канале «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

На фотографии, сделанной на станции метро «Прокшино» Сокольнической линии, видно, что на указателях все надписи сделаны не только на русском языке, но и продублированы на таджикском. Так, если проследовать по одному из указателей, можно выйти к автобусам до миграционного центра Сахарово.

В начале сентября стало известно, что в Москве после трех лет строительства для пассажиров открыли станцию метрополитена «Потапово» Сокольнической линии, которая стала конечной на красной ветке. Уточняется, что за счет нее общая протяженность линии увеличилась до 45,4 километра. Кроме того, в это же время в Москве открыли три станции метро Троицкой линии — «Университет дружбы народов», «Новаторскую» и «Тютчевскую».

