23:16, 6 апреля 2026Мир

В Польше объяснили нежелание стран ЕС принимать Украину в свои ряды

Экс-премьер Польши Миллер: Страны ЕС не примут Украину в союз из-за страха
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Michal Fludra / Globallookpress.com

Страны-члены Европейского союза (ЕС) не примут Украину в объединение, потому что испугаются последствий. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью Wirtualna Polska.

По его словам, речь идет в первую очередь о страхе перед финансовым бременем, связанным с принятием Киева в ЕС. «Каждый может посмотреть на карту и сказать: "Боже! Такая большая страна! Сколько ей требуется денег?» — пояснил Миллер.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отказалась назвать дату вступления Украины в объединение. Она указала, что для того чтобы стать членом ЕС, Киев должен провести необходимые реформы.

