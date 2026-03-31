Каллас высказалась о дате вступления Украины в ЕС

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отказалась назвать дату вступления Украины в объединение. Ее слова приводит «Страна.ua» в Telegram.
Глава евродипломатии подчеркнула, что присоединение Киева к ЕС зависит от обеих сторон. «Украина должна провести необходимые реформы, а ЕС сделать все, что от него зависит, для вступления Украины», — указала она.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос исключила вступление Киева в ЕС к январю 2027 года. По ее словам, такое развитие событий невозможно.